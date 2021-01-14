Credit Suisse прогнозирует укрепление рубля до 65-70 рублей за доллар США

В 2021 году рубль укрепится до 65-70 рублей за доллар США, пишет ТАСС со ссылкой на обзор Credit Suisse.
«Мы ожидаем, что рубль вернется к своему фундаментально обоснованному уровню в 2021 году. На наш взгляд, его слабость была вызвана временными факторами», — заключили эксперты банка.
Они считают, что рубль ослабился в 2020 году по нескольким причинам: намерение кабмина России пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами и резкое повышение денежной массы.
«Первый фактор спровоцировал отток капитала, а второй — создал благоприятные условия для такого оттока», — подчеркнули в банке.
Также негативное внимание на российскую валюту оказало приостановление смягчения денежно-кредитной политики с сентября 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рубль растет к доллару и евро
— Банк России снизил курс доллара и евро