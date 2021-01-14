Европа начала закупать российский уголь из-за холодной погоды

Из-за холодной погоды в Европе и Азии и повышения цен на газ европейские страны стали экспортировать больше угля из России. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак, передает РИА «Новости».

«Холодные температуры, повышение цен на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за дефицита ресурсов в холодный период... К чему это привело? Сейчас стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля, даже в РФ, сейчас резко вырос», — сказал Новак.

По его словам, ранее поставлять уголь в Европу было нерентабельно, но сейчас из-за низких температур поставки возобновились.

Новак отметил, что цены на углеводороды должны быть конкурентоспособны, иначе им придется конкурировать с возобновляемыми источниками энергии.

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