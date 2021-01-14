Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

Европа начала закупать российский уголь из-за холодной погоды

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Из-за холодной погоды в Европе и Азии и повышения цен на газ европейские страны стали экспортировать больше угля из России. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак, передает РИА «Новости».

«Холодные температуры, повышение цен на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за дефицита ресурсов в холодный период... К чему это привело? Сейчас стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля, даже в РФ, сейчас резко вырос», — сказал Новак.

По его словам, ранее поставлять уголь в Европу было нерентабельно, но сейчас из-за низких температур поставки возобновились.

Новак отметил, что цены на углеводороды должны быть конкурентоспособны, иначе им придется конкурировать с возобновляемыми источниками энергии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Новак исключил рост цен на бензин в 2021 году выше инфляции

Цены на бензин в России стабилизировались после скачков 2020 года

Цены на нефть резко обвалились

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.