США внесли Xiaomi в черный список

| Бернст Ю.

Администрация Соединенных Штатов включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными, сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

Американские инвесторы обязаны будут вывести свои активы из китайских фирм, попавших в данный список, до 11 ноября 2021 года, пишет агентство.

Ранее действующие президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными. По заявлению Трампа, такие компании собирают средства, в том числе и у инвесторов США, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, после чего средства идут в военно-промышленный комплекс КНР.

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