Bloomberg узнал дату окончания строительства «Северного потока — 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» планируют достроить в июне 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, оператор проекта Nord Stream 2 AG рассчитывает завершить строительство участка в Дании к концу мая.

Затем трубоукладчик «Фортуна» приступит к укладке труб в водах Германии, которое продлится до июня.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода возобновится 15 января.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США пригрозили ввести санкции против компаний ЕС из-за «Северного потока — 2»

— СМИ сообщили о выходе датской компании из проекта «Северный поток — 2»

— Дания назвала срок возобновления строительства «Северного потока — 2»