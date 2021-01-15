Россиянам предрекли подорожание сотовой связи на 15%

Стоимость услуг мобильной связи в наступившем году может увеличиться на 15-16% в связи с коронавирусом. К таким выводам пришли аналитики агентства Content Review, сообщают «Ведомости».

Это связано с тем, что из-за пандемии операторы были вынуждены нарастить затраты. По подсчетам агентства, дополнительные расходы и недополученная операторами выручка в первом полугодии прошлого года составила 30 млрд рублей.

На изменение стоимости сотовой связи также влияют нововведения государства, поскольку операторы вынуждены компенсировать затраты на их реализацию за счет пользователей.

По словам руководителя агентства Сергея Половникова, рост цен будет неравномерным. Так, наименьшие изменения произойдут в области базовых услуг. Сильнее всего подорожание скажется на дополнительных услугах и на тарифах средней и высокой категории — в диапазоне 500–900 рублей.

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