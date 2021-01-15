Минфин РФ заявил о начале разработки новой стратегии финансового рынка

Министерство финансов России заявило, что приступило к разработке положений новой стратегии финансового рынка до 2030 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее соответствующее поручение было дано российским правительством.

В заявлении Минфина отмечается, что основными направлениями стратегии станут «повышение эффективности отрасли» и «совершенствование финансовой инфраструктуры».

Ожидается, что стратегия будет представлена не позднее третьего квартала текущего года.

Кроме того, глава ведомства Антон Силуанов указал на необходимость проработки механизмов защиты клиентов финорганизаций, а также розничных инвесторов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин назвал экономические приоритеты правительства в 2021 году

— В Минфине не увидели возможности для снижения налогов

— Кабмин рассмотрит запрет на покупку банков государством