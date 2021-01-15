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Деловые новости

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Советник Байдена предложил приостановить санкции против «Северного потока — 2»

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Советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс считает, что необходимо приостановить действие американских санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью Handelsblatt.

«Европейцы должны остановить строительство «Северного потока — 2», а американцы — приостановить действие санкций», — подчеркнул он.

По словам политика, это позволит администрации Байдена конфиденциально и спокойно поговорить с правительством ФРГ и другими вовлеченными в проект государствами.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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