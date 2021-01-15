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Деловые новости

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ЦБ составил портрет российского розничного инвестора

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Банк России проанализировал структуру активов физических лиц на брокерских счетах, а также состав клиентов брокеров по гендеру и возрасту, сообщается на сайте регулятора.

Анализ данных проведен на основе статистики от крупнейших банков и брокеров.

По данным Центробанка, на конец третьего квартала 2020 года клиентами брокеров было 7,6 млн человек. Около 70% являются мужчинами, на которых приходится порядка 75% активов. Общая сумма средств физлиц на брокерских счетах составила 6,7 трлн руб.

Возраст большинства клиентов (41,2%) на брокерском обслуживании — 30-40 лет, в то же время основной объем активов (более 50%) сосредоточен среди клиентов 40-60 лет. На инвесторов-физлиц от 20 до 30 лет приходится 25% от общего числа клиентов на брокерском обслуживании, на людей старше 50 — свыше 10%.

Также сообщается, что активы более чем на 75% брокерских счетов в России не превышают 10 тыс. руб. В совокупности на них приходится примерно 0,02% активов физлиц на брокерском обслуживании.

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