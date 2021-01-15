США вводят новые санкции против Ирана

Госдепартамент США объявил, что Вашингтон вводит санкции в отношении компаний из Ирана, Китая и ОАЭ за поставки текстурированной стали в Иран, передает РИА «Новости».

В санкционном списке оказались руководитель IRISL и иранские компании Transfo Company, Zangan Distribution Transformer Company, Mobarakeh Steel Company, а также дочернее предприятие IRISL — Sapid Shipping. Кроме того, под санкции попали китайская Jiangyin Mascot Special Steel Co., LTD и эмиратская Accenture Building Materials. Американская сторона подозревает эти компании в причастности к поставкам иранской стали.

Также внешнеполитическое ведомство США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против трех иранских организаций за участие в деятельности, которая оказывает материальное содействие поставкам, продаже и передаче оружия в Иран и из этой страны. Ограничения были наложены на Организацию морской промышленности (MIO), Организацию аэрокосмической промышленности (AIO) и Организацию авиационной промышленности (IAIO).

«Распространение Ираном обычных вооружений представляет угрозу региональной и международной безопасности, как показывает продолжаемая Ираном военная поддержка и подтвержденное участие в поставках оружия, которое усугубляет конфликты в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене и других районах», — говорится в сообщении Госдепа.

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