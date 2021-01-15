Банк России в 2020 году выявил 220 финансовых пирамид

| Бернст Ю.

Центробанк обнаружил 220 организаций с признаками финансовых пирамид в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

В 2019 году было выявлено 237 таких организаций, рассказал Лях.

Глава департамента напомнил, что по названию компании на сайте ЦБ можно проверить наличие у нее лицензии на предоставление финансовых услуг. Если такой лицензии у компании на сайте не обнаружено, то она не может предоставлять финансовые услуги .

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