Банк России в 2020 году выявил 220 финансовых пирамид

Центробанк обнаружил 220 организаций с признаками финансовых пирамид в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.
В 2019 году было выявлено 237 таких организаций, рассказал Лях.
Глава департамента напомнил, что по названию компании на сайте ЦБ можно проверить наличие у нее лицензии на предоставление финансовых услуг. Если такой лицензии у компании на сайте не обнаружено, то она не может предоставлять финансовые услуги .
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