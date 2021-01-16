В Германии назвали возможную преграду для достройки «Северного потока — 2»

Возможное введение нового локдауна в Германии из-за ситуации с коронавирусом может повлиять на строительство российского проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт в интервью телеканалу «360».

Он отметил, что этот возможный локдаун станет серьезным испытанием для всего бизнеса, особенно для малого и среднего. Парламентарий считает, что из-за ограничений «целые отрасли останутся в руинах», это приведет к сотням тысячам безработных, невыплаченным кредитам, потерянному бизнесу.

Гердт, считает, что вероятные экономические последствия затронут все находящиеся рядом страны, в том числе и Россию, с которой у ФРГ есть общий проект — газопровод.

«Если экономика ФРГ и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет, такого большого как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его («Северный поток — 2») достраивать», — сказал депутат.

Тем не менее он предположил, что проект будет завершен. Он также отметил, что экономические связи двух стран касаются не только энергетической сферы, то есть последствия возможного локдауна в Германии для России не ограничатся только влиянием на «Северный поток — 2».

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