S&P прогнозирует умеренные санкции США против России при Байдене

Россию ждут умеренные санкции при новой администрации избранного президента США Джо Байдена. Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство S&P.

Аналитики предполагают, что российская экономика и финансовая система справятся со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций. Такое мнение подкрепляется фактом повышения устойчивости России к стрессовым ситуациям, которые возникли в 2020 году и в другие кризисные года.

«Это обусловлено макроэкономическими реформами, включающими введение консервативной бюджетной конструкции, а также режимов гибкого обменного курса и таргетирования инфляции», — говорится в базовом сценарии прогноза агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что будущая администрация Байдена планирует пересмотреть санкционную политику Минфина США. При президенте Дональде Трампе были введены многочисленные санкции против компаний и граждан ряда стран.

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