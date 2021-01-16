Швейцарская компания отказалась от страхования строительства «Северного потока 2»

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group отказалась от страхования реализации строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такое решение было принято на фоне существующей угрозы введения санкций США.

Швейцарская компания стала третьей за месяц, которая выходит из сотрудничество с Nord Stream 2

Ранее сообщалось, что строительство газопровода возобновится с 15 января.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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