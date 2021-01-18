За 10 лет бюджет РФ потерял более 450 млрд рублей из-за налоговых преступлений

Ущерб госбюджету от налоговых преступлений с 2011 по сентябрь 2020 года составил более 450 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на зампредседателя Следственного комитета Елену Леоненко.

«Удалось вернуть в бюджет 208 млрд рублей, наложить арест на имущество стоимостью 67 млрд. Благодаря принимаемым мерам в последние четыре года удается возмещать в среднем половину от причиненного налоговыми преступлениями ущерба», — говорится в сообщении.

Леоненко сообщила, что с 2011 года в 1,5 раза выросло число возбуждаемых уголовных дел о налоговых преступлениях.

По словам Елены Леоненко, с 2011 года количество ежегодно возбуждаемых уголовных дел о налоговых преступлениях выросло почти в полтора раза. Если в 2011 году следственными органами было возбуждено 1776 уголовных дел, то в 2019 году — уже 2560.

«Если в 2011 году значение составляло 17%, то за 2019 год — 56%. А по итогам девяти месяцев 2020-го — 66%. Это значит, что больше половины материалов, которые к нам поступают, составляют основу для уголовного преследования», — сообщила она.