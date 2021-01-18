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Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль

Кабмин Украины ввел госрегулирование цен на газ

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Правительство Украины на заседании в понедельник, 18 января, ввело государственное регулирование цен на газ до завершения введенного из-за коронавируса карантина или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр. Трансляция заседания шла на канале кабмина в YouTube.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что данное решение позволит сократить платежки на газ и защитить граждан от недобросовестных поставщиков газа.

При этом премьер добавил, что если бы правительство не вмешалось в ценообразование газа, то с февраля текущего года стоимость газа для населения могла быть на уровне 12 гривен (около $0,43) за кубометр.

По словам Шмыгаля, зафиксированная цена на газ позволит уменьшить цены на коммунальные услуги примерно на 500 гривен (около $18) и будет составлять примерно 40% от сегодняшней минимальной зарплаты.

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