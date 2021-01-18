Путин поручил рассмотреть увеличение финансирования проектов нефтегазохимии

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения финансирования проектов в сфере нефтегазохимии, сообщается на сайте Кремля.

Согласно распоряжению главы государства, кабмин должен проработать вопрос целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), для реализации таких проектов.

Правительство должно выполнить поручение до 31 мая 2021 года.

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