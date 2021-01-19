Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

| Бернст Ю.

Россияне назвали блага, которые хотели бы иметь на пенсии, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий опрос граждан РФ от 45 до 60 лет.

Его результаты показали, что 90% респондентам для достойной жизни после окончания трудовой деятельности нужно собственное жилье, 97% — качественная медицина, в том числе платная, 96% — полноценное питание не только дома, но также в кафе и ресторанах, 96% — возможность заниматься спортом и другими хобби, 95% — современная бытовая техника, 95% — доступ к театрам, выставкам, книгам и другим культурным ценностям, 90% — возможность самостоятельно организовывать свою жизнь.

Медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, опрошенные оценили в 45,6 тыс. руб.

Однако в ряде городов стоимость комфортного существования старшего поколения значительно превышает эту цифру. Так, москвичи оценили свой комфорт на пенсии в 65,1 тыс. руб. в месяц, жители Владивостока — в 57,1 тыс., Санкт-Петербурга — в 55,4 тыс, Хабаровска — в 52,4 тыс.

Самыми непритязательными оказались жители Рязани — им достаточно 38,5 тыс. Также наименьшие запросы у жителей Ульяновска (38,6 тыс), Астрахани (38, 8 тыс) и Пензы (39,9 тыс).

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