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Стало известно, сколько россиян получили новогоднюю премию

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Премию по итогам прошлого года получили только 15% россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

«Лишь 15% опрошенных отметили, что уже получили премию по итогам предыдущего года. При этом, по результатам исследования в декабре 2020 года, получить новогоднюю премию рассчитывали 37% жителей России», — говорится в исследовании.

Премию размером до 10 тыс. руб. получили 57% респондентов, до 20 тыс. руб. — 15%, до 30 тыс. руб. — 8%, а каждый пятый россиянин получил больше 30 тыс. руб.

Среди тех, кто остался без новогодней премии, каждый десятый ожидает материального поощрения от работодателя в течение первой половины наступившего года.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. человек.

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