Эксперт объяснил заявление «Газпрома» об остановке «Северного потока — 2»

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление «Газпрома» о возможной полной остановке строительства «Северного потока — 2».

По словам Симонова, компания лишь назвала все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.

»«Газпром» издал проспект эмиссии своих евробондов, где должен быть обязательный пункт, связанный с рисками компании. Это вовсе не означает, что «Газпром» заявил об остановке проекта», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что российская компания выпустила меморандум, где впервые допустила приостановку запуска газопровода «Северный поток — 2» из-за политического давления.