Швейцарская страховая компания прекратила работу по «Северному потоку — 2» из-за санкций

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group прекратила оказание услуг проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg.

«Zurich Insurance Group AG решила прекратить предоставление страховых услуг, связанных с газопроводом Nord Stream 2, из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта», — говорится в сообщении.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.