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РБК: почти у 70% российских регионов наблюдается дефицит бюджета на фоне пандемии

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В России почти 70% регионов столкнулись с дефицитом бюджета, что было вызвано пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

По их данным, дефицит бюджета был отмечен в 58 из 85 регионов.

Наиболее серьезные значения зафиксированы в Кемеровской области, которая потеряла 42 млрд руб. (-21%), Тюменской области — потеряла 38 млрд руб. (-20%) и Республике Удмуртия, бюджет которой показал -15,5 млрд руб. (-16%).

Согласно представленной информации, общий дефицит бюджета по регионам составил 762,2 млрд руб., а именно 5% от совокупной суммы их бюджетных доходов.

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