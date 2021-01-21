Эксперт перечислил эффективные способы накопления средств

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов перечислил способы наиболее эффективного накопления средств. О них он рассказал агентству «Прайм».

По его словам, сначала стоит определить цели создания и приумножения своих сбережений, а также установить срок создания портфеля средств.

К наиболее безопасному способу эксперт отнес накопления на банковских вкладах: если банк входит в систему страхования вкладов, государство гарантирует возврат до 1,4 млн руб. в случае отзыва лицензии у кредитной организации. К минусам данного варианта он отнес его низкодоходность.

Также можно начать инвестировать в ценные бумаги, недвижимость, покупку и продажу валюты и т.д. В таком случае человек получает денежные средства, которые работают на себя. Ферапонтов подчеркнул, что в случае с этим вариантом выше не только доходность, но и риски.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал способы защиты банковских карт от мошенников.