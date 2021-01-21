Путин: факторы нестабильности в экономике сохраняются

Факторы нестабильности в развитии экономики, как российской, так и мировой, сохраняются, они связаны в том числе с последствиями пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 января, на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что при таких условиях необходимо максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые поддержат и представители бизнеса, и граждане.

Он отметил, что эти меры должны дать реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировой уровень крайней нищеты в прошедшем 2020 году вырос впервые за 22 года.