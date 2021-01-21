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Деловые новости

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ЦБ сообщил, что банки продали россиянам «мутные» продукты на 600 млрд рублей

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Россияне инвестировали в продукты с «мутной» структурой порядка 600 млрд рублей. Об этом сообщил зампред Банка России Сергей Швецов, передает ТАСС.

По его словам, в 2020 году на фондовый рынок пришли почти 4 млн новых инвесторов-физлиц.

Это вызвало рост субститутов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то есть продуктов, определить цену и доходность по которым тяжело даже людям со специальным образованием, отметил Швецов.

Данные две тенденции, как считают в регуляторе, «создали опасения относительно того, что ожидания граждан, приобретших такие продукты, соответствуют действительности».

«До 600 млрд рублей мы сейчас оцениваем портфель таких продуктов на руках граждан», — рассказал Швецов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, ограничивающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов.

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