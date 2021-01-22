В Российских аптеках вновь появился жизненно важный препарат «Азатиоприн»

В российских аптеках вновь появился отечественный препарат «Азатиоприн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «РТ-Капитал».

Отмечается, что аналогов этому препарату нет в России. Он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Компания «Алвис», которая ранее выпускала «Азатиоприн», возобновила его производство в декабре прошлого года, а в январе текущего года выпустила почти 500 тыс. упаковок лекарства. Согласно сведениям «РТ- Капитал», этого количества должно хватить на 4,5-5 лет.

По словам гендиректора «РТ-Капитал» Кирилла Федорова, в случае дефицита лекарства будут выпускаться дополнительными партиями.

Ранее сообщалось, что в России впервые за долгие годы появится препарат для онкобольных «Прокарбазин».