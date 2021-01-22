В Госдуме заявили о намерении обязательно достроить «Северный поток — 2 »

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что газопровод «Северный поток — 2 » обязательно будет достроен. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он добавил, что существуют риски увеличения сроков реализации проекта.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее компания «Газпром» сообщила, что намерена достроить «Северный поток — 2» несмотря на сильное санкционное давление на проект.