Туристы рассказали, куда путешествовали во время пандемии

Россияне рассказали, где путешествовали в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

75% опрошенных заявили, что стали чаще ездить по ближайшим городам и достопримечательностях. При этом половина респондентов отметили, что в таких путешествиях открыли для себя новые и интересные места для отдыха.

Говоря о будущих поездках, 80% признались, что хотели бы лучше узнать регион, в котором живут. 55% готовы съездить для этого на экскурсии, а остальные хотят изучить окрестности самостоятельно.

Самым комфортным транспортам для путешествий на небольшие расстояния 59% назвали личный автомобиль, остальные выбрали общественный транспорт.

Опрос проводился среди 2 670 человек.

Ранее были названы самые дорогие туры по России в 2020 году