Правительство выделит 4,7 млрд рублей на поддержку хлебопекарных предприятий

Правительство России распределит между регионами 4,7 млрд рублей, которые пойдут на поддержку хлебопекарных предприятий в качестве меры по стабилизации цен на хлебобулочные изделия, говорится на сайте кабмина.

Из заявленной суммы 2,9 млрд рублей будут покрывать покупку продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей пойдут на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

«Утвержденное [премьер-министром] Михаилом Мишустиным распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством по поручению президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Довести средства до получателей поручено Минсельхозу.

Ранее правительству РФ дали право решать, когда регулировать цены на продукты.