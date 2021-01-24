В Госдуме оценили желание Украины выйти из единой с РФ энергосистемы

Желание Украины, о котором заявлял и.о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко, выйти из единой с Россией энергосистемы и в дальнейшем объединиться с европейской энергосистемой станет «нелегким путем» для украинского народа. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

В беседе с RT он сказал, что после «подобного демарша» российский газ из европейского хаба будет стоить в разы дороже для страны.

«Министр объяснил все четко и понятно: чтобы стать Европой, нужно еще больше увеличить цены за потребление энергоносителей для населения. Поэтому нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», — добавил Бальбек.

Ранее Витренко говорил, что Украине необходимо срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией. «Нам нужно срочно, срочно (!) отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и с РФ, объединяться с европейской энергосистемой и это как раз будет моей одной из главных задач, чтоб мы были частью Европы, нормального рынка, где нет своеволия монополистов», — утверждал он.