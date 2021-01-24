Сотни сотрудников завода Airbus отправлены на карантин из-за вспышки COVID-19

Около 500 сотрудников предприятия компании Airbus в Гамбурге отправлены на карантин из-за вспышки новой коронавирусной инфекции, сообщает NDR со ссылкой на местные власти.

Коронавирус выявили у 21 сотрудника завода, причины вспышки на данный момент не установлены, указано в сообщении. На данным момент проводится исследование, чтобы определить, идет ли речь о мутировавшем варианте вируса.

Ранее центральный банк Германии сообщил, что экономике страны грозит серьезный спад в случае продления действующих ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса