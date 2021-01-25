РБК: в России могут запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект, запрещающий зачисление средств по исполнительным листам непосредственно на счета за рубежом. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Так, для получения возмещения по исполнительному листу у компании или физического лица должен быть счет в российской кредитной организации.

Данная мера должна свести к минимуму переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов. Также изменение поможет в борьбе с сомнительными операциями через исполнительные листы.

Отмечается, что работа над документом шла и ранее, однако возобновилась после того как предыдущую его редакцию не стали рассматривать в правительстве, сказав о необходимости комплексного подхода.

Ранее в перечне признаков сомнительных операций Центрального банка появился пункт с операциями по исполнительным документам.