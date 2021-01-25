Стало известно, на какую зарплату рассчитывают российские студенты

Российские студенты в среднем хотят зарабатывать от 21,6 тысячи до 37 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные HeadHunter.

Отмечается, что в 2020 году в России студенты по большей части искали работу по профессиям «Начинающий специалист» (11%), «продавец-консультант» (4,3%) и «администратор» (4,2%).

При этом в основном студенты (87%) отмечали, что хотели бы работать полный день, 31% респондентов согласились бы на частичную занятость, 8% предпочли бы проектную работу, а еще 7% — стажировку. При этом лишь 2% выбрали бы волонтерство.

Отмечается, что студенты из Чукотского автономного округа рассчитывают на зарплату в рекордные 70 тысяч рублей, студенты из Магаданской и Сахалинской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономно округа хотели бы зарабатывать 50 тысяч рублей. Москвичи рассчитывают на 45 тысяч рублей.

Самые низкие ожидания по зарплате (20 тысяч рублей) у специалистов из Алтайского края, республик Кабардино-Балкария, Алтай, Марий Эд, Мордовия и др.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в РФ.