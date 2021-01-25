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Председатель правительства России Михаил Мишустин перед началом совещания с членами кабмина, 6 февраля 2020 года Председатель правительства России Михаил Мишустин перед началом совещания с членами кабмина, 6 февраля 2020 года

Правительство поддержало законопроект о защите минимального дохода россиян

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Кабмин РФ поддержал проект закона «Единой России» о гарантированном минимальном доходе россиян в размере прожиточного минимума. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Данный законопроект призван поддержать россиян, попавших в трудное финансовое положение. Он предоставит гражданам право защитить положенный прожиточный минимум в случае возбуждения дела о списании средств за долги, уточнила партия.

«Для сохранения суммы будет необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет в одном банке, на котором будут сохранены установленные законом средства», — объяснили в «ЕР».

Документ планируют внести в Госдуму в ближайшее время, а его принятие возможно в весеннюю сессию.

Ранее на мэр Москвы Сергей Собянин установил прожиточный минимум в Москве на 2021 год.

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