Правительство поддержало законопроект о защите минимального дохода россиян

Кабмин РФ поддержал проект закона «Единой России» о гарантированном минимальном доходе россиян в размере прожиточного минимума. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Данный законопроект призван поддержать россиян, попавших в трудное финансовое положение. Он предоставит гражданам право защитить положенный прожиточный минимум в случае возбуждения дела о списании средств за долги, уточнила партия.

«Для сохранения суммы будет необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет в одном банке, на котором будут сохранены установленные законом средства», — объяснили в «ЕР».

Документ планируют внести в Госдуму в ближайшее время, а его принятие возможно в весеннюю сессию.

Ранее на мэр Москвы Сергей Собянин установил прожиточный минимум в Москве на 2021 год.