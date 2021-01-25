Максимальный размер пособия по беременности и родам превысил 340 тысяч рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам в текущем году вырос до 340 795 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте ФСС.

В 2020 году максимальный размер такого пособия за 140 дней отпуска составлял 322 190,40 руб.

В текущем году по пособию будут выдавать от 58 878,4 до 340 795 руб. В случае осложненных родов (156 дней) россиянка может получить до 379 743 руб., а при многоплодной беременности (194 дня) — до 472 244,5 руб.

Минимальный размер пособия по безработице в 2021 году на один день будет равняться 426,4 руб. (если в месяце 30 дней) и 412,65 руб. (если в месяце 31 день).

По пособию по уходу за ребенком в месяц полагается от 6 752 до 29 600,48 руб. А сумма единовременного пособия по уходу за ребенком — 18 004,12 руб.

Размер единовременной выплаты женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, достигает 675,15 руб.