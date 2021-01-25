Байден может отменить пошлины на китайские товары

Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит целесообразность импортных пошлин на китайские товары, которые были введены предыдущим главой государства Дональдом Трампом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Reuters.

По словам пресс-секретаря, президент будет принимать решения, учитывая интересы партнеров. Она подчеркнула, что в отношениях с Китаем Байден будет следовать многостороннему подходу.

«И это включает изучение действующих в настоящее время пошлин», — сказала Псаки.

«Мы начинаем с терпения, когда дело касается наших отношений с Китаем», — добавила пресс-секретарь.

Ранее в Белом доме назвали непродуктивными санкции Китая против администрации Трампа.