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Деловые новости

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IKEA будет продавать запасные детали для своей мебели онлайн

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Шведская торговая сеть IKEA запустит онлайн-продажи запасных деталей для своей мебели, чтобы продлить срок ее службы. Об этом пишет Financial Times.

По словам директора по устойчивому развитию Лены Припп-Ковач, ключевым для продления срока службы мебели является наличие запасных частей. За прошедший финансовый год компания уже продала 14 миллионов деталей.

В 2020 году IKEA приняла стратегию развития, в соответствии с которой к 2030 году компания обязуется перейти к экологическому производству без вреда для экологии.

Ранее сообщалось, что IKEA перестанет печатать каталоги спустя почти 70 лет.

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