«Ъ»: ФНС подключилась к контролю цен на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю стоимости социально значимых продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Так, работники службы начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. В список входят мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

Отмечается, что эти данные позволят измерить наценку торговых сетей.

По мнению участников рынка, предсказать динамику изменения цен трудно. Производители также полагают, что такие опросы могут говорить о грядущем регулировании на новые категории продуктов.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз рекомендовал сдерживать цены на макароны и картофель.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин заявил о невозможности ситуации, при которой гражданам страны не хватает средств на базовые продукты.