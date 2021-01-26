АТОР прогнозирует рост цен на путевки в Турцию с апреля

Туроператоры ожидают подорожания путевок в Турцию к апрелю. Об этом сообщает АТОР.

По мнению экспертов, туристы, которые купят путевки на курорты на этапе раненного бронирования (до конца марта 2021 года) выиграют в цене.

«Скорее всего, сразу после окончания акций раннего бронирования, в апреле-мае, произойдет очередное повышение цен на востребованные и качественные семейные отели Турции», — считают туроператоры.

Отмечается, что цены на летний отдых в Турции сильно разнятся и зависят от политики конкретных отелей и от уровня загрузки гостиниц. При этом эксперты не сомневаются, что Турция будет открыта для россиян в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Турция планирует открыть летний сезон-2021 раньше срока.