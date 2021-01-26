Стоимость нефти Urals превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство S&P Global Platts.

С 12 января российская нефть стала стоить больше $55 за баррель. Такая стоимость держалась до 25 января, тогда цена Urals на северо-западе Европы снизилась до $54,75 за баррель. В последний раз нефть стоила больше $55 за баррель в 20 числах февраля прошлого года.

Отмечается, что российская нефть дорожала на фоне ожидающихся сокращений поставок российской и саудовской нефти в рамках ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что стоимость американской нефти марки Brent в середине января поднималась выше $57 за баррель впервые с 24 февраля 2020 года. При этом после вступления в должность президента США Джо Байдена нефть марки Brent снизилась до $55.