Госдума одобрила в I чтении проект об упрощении налоговых вычетов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении порядка получения имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает РИА «Новости».

Инициативой предлагается создать возможность бесконтактного общения граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте ФНС.

Согласно проекту, россиянам не нужно будет заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы, так как налоговики будут проверять право на получение вычета с помощью автоматизированной информационной системы.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект не только упростит процедуру, но и сократит сроки получения вычетов.

Ранее инвестор, финансовый советник Юрий Медушенко объяснил, в чем польза данной инициативы.