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Деловые новости

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S7 возобновит рейсы еще по трем иностранным направлениям

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Российская авиакомпания S7 Airlines 19 февраля возобновит чартерные рейсы в испанскую Малагу и в немецкий Берлин, а с 28 марта — в болгарский Бургас. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений», — говорится в сообщении.

Самолеты будут летать по следующему расписанию: по пятницам Москва — Малага - Москва; по вторникам — Москва — Берлин — Москва; по воскресеньям — Москва — Бургас — Москва.

Ранее сообщалось, что Россия открывает авиасообщение с четырьмя странами.

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