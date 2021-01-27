Кабмин одобрил проект соглашения о перевалке нефтепродуктов Белоруссии через порты РФ

Правительство России одобрило проект соглашения о перевозке и перевалке нефтепродуктов Белоруссии через российские порты. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Отмечается, что эти нефтепродукты предназначены для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты России.

Согласно проекту, российские порты в текущем году могут перевалить до 2 млн тонн белорусских нефтепродуктов. Соглашение действительно до 31 декабря 2023 года, возможно его автоматическое продление.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что Белоруссия может перенаправить часть экспорта нефтепродуктов из Литвы в российские порты уже в 2021 году.