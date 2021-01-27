Путин назвал причину неустойчивости глобального экономического развития

Президент России Владимир Путин назвал накопленные социально-экономические проблемы фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития. Об этом сообщает РИА «Новости».

В связи с этим, по мнению российского лидера, главным вопросом сейчас является качественное восстановление глобальной и национальной экономики на длительный срок.

Путин подчеркнул, что в первую очередь необходимо возвращать в норму пострадавшие от последствий пандемии отрасли.

Соответствующие заявления глава государства сделал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. В этом году он проходит в онлайн-формате.

Ранее Путин заявил, что правительству России удалось не допустить критического спада в экономике страны в условиях пандемии.