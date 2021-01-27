ФНС создаст инспекцию для богатых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) с 1 февраля начнет работать новая инспекцию, которая будет администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 млн рублей в год, передает РИА «Новости» ос ссылкой на ведомство.

Сообщается, что в структуре налоговых органов будет создана «специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам (межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №10)».



Как отмечается, «в ней планируется администрировать налогоплательщиков — физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)».