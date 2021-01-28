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Деловые новости

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Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря

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Курс рубля продолжил снижение к иностранным валютам на фоне снижения нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 10.05 мск, курс доллара расчетами на «завтра» увеличился до 76,04 руб., отметив рост на 19 копеек.

При этом стоимость евро поднималась на 14 копеек до 92,06 рубля.

Ранее курс доллара превышал 76 рублей 1 декабря 2020 года, а евро достигал текущих показателей — 5 января.

Утром также стал известно о снижении курса нефти на международных торгах на фоне ожиданий по падению спроса.

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