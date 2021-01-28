Россия стала 129-й в рейтинге по уровню восприятия коррупции

Transparency International представила Индекс восприятия коррупции за 2020 год. Оно опубликовано на сайте организации.

В рейтинге Россия находится на 129 строчке, в то время как в 2019 году страна была на 137 месте. Это говорит о незначительном снижении уровня коррупции в России. Отмечается, что организация дала стране 30 баллов из 100, аналогичные показатели получили Азербайджан, Габон, Малави и Мали.

Согласно подсчетам аналитиков, в США же уровень коррупции возрос. Так, в этом списке государство заняло 25 строку, набрав 67 баллов, годом ранее США находились на 23 позиции с 69 баллами.

Минимальная коррупция была зафиксирована в Новой Зеландии, Дании, Финляндии, Швейцарии, Сингапуре и Швеции. Максимальная — в Южном Судане, Сомали, Сирии, Йемене и Венесуэле.

Отмечается, что всего в рейтинг попали 180 государств.

Ранее в Индексе восприятия коррупции 2018 года Россия заняла 138-е место, набрав 28 балов.