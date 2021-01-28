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Деловые новости

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

Песков: вопрос об индексации пенсий остается дискуссионным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров остается дискуссионным.

По его словам, в настоящий момент он обсуждается в правительстве, никаких позиций пока не сформулировано.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Кабмин должен представить предложения по параметрам индексации к 1 февраля.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Такое решение власти приняли, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда.

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