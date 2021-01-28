«Руспродсоюз» объяснил рост цен на яйца

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков объяснил причину роста цен на куриные яйца в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что на изменение стоимости повлияла совокупность факторов, в частности из-за смены баланса спроса и предложения, а также вспышки птичьего гриппа.

По его словам, ситуация на рынке носит временный характер и коснется только первого и четвертого квартала года.

«Во втором и третьем квартале, вероятнее всего, цены опустятся из-за выплеска на рынок яйца от домашней птицы, периода отпусков и сезонного переключения на другие продукты питания», — добавил Востриков.

Ранее оператор фискальных данных «Платформа ОФД» заявил, что траты россиян на продукты питания выросли в период с 1 по 25 января 2021 года.