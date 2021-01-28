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Деловые новости

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В России число безработных снизилось до 2,6 млн человек

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В России официально зарегистрировано 2,6 млн безработных, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, ситуация на рынке труда улучшается.

«На текущий день состоят на учете порядка 2 млн 560 тыс. граждан. В сентябре этот показатель превышал 3,7 млн человек», — сказал Котяков.

По предварительным данным, в декабре безработица снизилась до 5,9%. Пиковое значение в 6,4% было зафиксировано в августе 2020 года.

Ранее в РФ пенсии в 2021 году проиндексированы выше уровня инфляции.

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