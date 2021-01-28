Ивантер третий год подряд избран председателем совета НП «Лизинговый союз» при ТПП

Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер вновь переизбран председателем совета некоммерческого партнерства «Лизинговый союз» при Торгово-промышленной палате РФ, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 28 января.

Отмечается, что соответствующее решение члены совета организации приняли сегодня на годовом собрании.

Ивантер уже третий год подряд избирается на этот пост. Наблюдатели отмечают, что он активно участвует в совершенствовании нормативно-правовой базы для развития отрасли, последовательно защищает ее интересы в публичном пространстве, подчеркивая важность лизинга для экономики страны и выступает за честную конкуренцию среди участников рынка.

Как известно, подкомитет ТПП РФ по лизингу и его базовая организация НП «Лизинговый союз» — это первое в России профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на государственном уровне.

В свою очередь ВТБ Лизинг вошел в состав организации в январе 2019 года, тогда же Дмитрий Ивантер впервые был избран на пост председателя совета партнерства.

К настоящему времени в состав подкомитета и партнерства входят свыше 30 лизинговых компаний.

«2020 год был непростым для рынка лизинга, — напомнил Ивантер. В условиях пандемии замедлились темпы его роста, компаниям приходилось вместе с клиентами искать пути выхода из сложных ситуаций, мы видели много реструктуризаций, отложенных проектов, однако уже в ноябре-декабре спрос восстановился».

«В 2021 году надеюсь, мы увидим значительный рост рынка в различных сегментах. Для того, чтобы отрасль развивалась, необходим налаженный диалог между бизнесом и властью, вовлечение лизинговых компаний в процессы по совершенствованию законодательства и разработку эффективных программ поддержки и стимулирования спроса», — резюмировал он.